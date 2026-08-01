Врачи спасли мальчика, который упал с четвертого этажа

В июле в городе Павловске из окна 4 этажа выпал 8-летний мальчик. Ребенка с переломами сразу доставили в районную больницу. Как докторам удалось сохранить жизнь юного воронежца, рассказали в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

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Медики Павловской районной больницы незамедлительно проконсультировались со специалистами центра медицины катастроф, а затем определили тактику лечения. Мальчика перевели в травмоцентр третьего уровня на вертолете. Сейчас ребенок уже находится в отделении реабилитации. Его ждет восстановление и возвращение к привычной жизни.

Медики напоминают: детей категорически нельзя оставлять без присмотра на лестнице, балконе или комнате с открытым окном. На лестницах и балконах следует установить надежные ограждения для предотвращения падения.

Ранее стало известно, что в Семилуках двухлетний ребенок погиб после падения с четвертого этажа. Малыш скончался от полученных травм.