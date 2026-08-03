Стали известны объемы заготовленной донорской крови в Подмосковье

В Подмосковье сдать кровь и стать донором можно в Московском областном центре крови. Также в регионе функционируют филиалы или отделения переливания крови в лечебных учреждениях. Для удобства жителей на регулярной основе в регионе проводятся выездные донорские акции. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.

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«С начала этого года в Подмосковье благодаря донорам заготовили более 43 тысяч литров крови и ее компонентов. Это почти на 450 литров больше, чем за аналогичный период прошлого года. Донорская кровь ежедневно необходима пациентам, проходящим лечение после тяжелых травм, операций, при онкологических, гематологических и других заболеваниях», — отметил зампред областного правительства — министр здравоохранения Максим Забелин.

В ведомстве напомнили, что донором может быть любой человек старше 18 лет, у которого нет медицинских противопоказаний.