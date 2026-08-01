Врачи спасли кисть пациенту после тяжелой травмы «болгаркой»

Хирурги Ейской центральной районной больницы провели многоэтапную операцию по спасению кисти мужчины, получившего тяжелую травму при работе с углошлифовальной машиной («болгаркой»). Об этом министр здравоохранения Краснодарского края Владимир Крушельницкий сообщил в соцсетях.

Пострадавший поступил в больницу с тяжелейшей травмой лучезапястного сустава и повреждением важнейших анатомических структур кисти. В таких случаях счет идет на минуты, а риск потерять не просто функцию руки, но и всю конечность огромен.

Операция длилась около четырех часов. Хирурги выполнили комплекс сложнейших манипуляций: наложили шов на лучевую артерию для восстановления кровоснабжения кисти, произвели шов срединного нерва, а также ушили сухожилие сгибателя первого пальца. Для закрытия обширного дефекта кожных покровов была проведена пластика местными тканями.

Уже в раннем послеоперационном периоде медики зафиксировали обнадеживающие результаты: кровоснабжение кисти сохранено, чувствительность и двигательная активность пальцев соответствуют норме.

Впереди у пациента длительный период реабилитации. Чтобы кисть функционировала как раньше, мужчине предстоит выполнять все рекомендации врачей и постепенно восстанавливать мелкую моторику.