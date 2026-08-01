Американец рассказал, что его поразило в московской клинике

Гражданин США, которому помогли российские врачи после отказа в клиниках других стран, рассказал, что уже скучает по блинчикам, которыми кормили пациентов в НИИ имени Склифосовского.

Ранее сообщалось, что московские медики за сутки поставили на ноги американца, получившего травму позвоночника несколько месяцев назад.

По словам иностранца, "Склиф" он выбрал не случайно.

"Конечно, мы изучили отзывы - они оказались исключительно положительными. Мы обсудили все семьей, взвесили плюсы и минусы и в итоге решили делать операцию", - объяснил американец.

Он отметил слаженную работу врачей и доброжелательную атмосферу в больнице.

"Это относится ко всем... Каждое утро женщина, приходившая убирать палату, сначала проверяла, сплю я или нет, чтобы не беспокоить меня. Прекрасным было и питание, особенно завтраки и блинчики, я уже по ним скучаю", - признался иностранец.

Он добавил, что после операции посещал сеансы массажа и барокамеру, чтобы быстрее восстановиться.