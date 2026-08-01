Онколог назвал возраст, когда риск рака легких самый высокий

Директор НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина Минздрава России, главный внештатный онколог Минздрава РФ Иван Стилиди назвал возраст, в котором чаще всего люди заболевают раком легких.

«Пик заболеваемости раком легкого приходится на людей в возрасте от 60 до 70 лет. При этом 40% от числа всех заболевших – это люди трудоспособного возраста, то есть те, кому меньше 60», – заявил он РИА Новости.

Стилиди отметил, что мужчины болеют этим видом онкологии чаще, так как среди них больше курящих.

Ранее «СП» сообщала о том, что международная группа ученых пришла к выводу, что лишний вес может быть причиной истончения коры головного мозга.