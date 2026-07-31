Врачи выходили новорожденного мальчика весом 650 граммов

На протяжении более 100 дней врачи Видновского перинатального центра в Московской области выхаживали малыша, который родился с весом 650 граммов и ростом 30 сантиметров. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

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В подмосковный перинатальный центр поступила женщина на 27-й неделе беременности с высоким давлением и тяжелой преэклампсией — опасным осложнением беременности, при котором нарушается работа сосудов. Для сохранения здоровья матери и ее ребенка врачи провели кесарево сечение.

— Первые дни жизни малыш провел в реанимации. Затем его перевели в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей, где неонатологии продолжили его лечение и выхаживание. Постепенно ребенок окреп, научился самостоятельно есть из бутылочки и начал проходить комплекс реабилитации, — говорится в сообщении.

За время, проведенное в Видновском перинатальном центре, вес мальчика увеличился более чем в четыре раза — до двух килограммов 650 граммов — а рост достиг 48 сантиметров, передает Telegram-канал ведомства.

8 июля врачи роддома Городской клинической больницы № 29 имени Баумана помогли москвичке родить 16-го ребенка. Его вес составил четыре килограмма и 200 граммов, а рост — 56 сантиметров.