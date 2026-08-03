Вакцину от ВПЧ могут включить в нацкалендарь прививок до конца 2026 года

Вакцину от вируса папилломы человека (ВПЧ) могут внести в национальный календарь прививок до конца текущего года. Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщил председатель комитета Государственной думы по охране здоровья Сергей Леонов.

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Что касается данной вакцины, в нацкалендарь она может быть внесена в 2026 году, — отметил он.

Парламентарий допустил, что осенью «правительство выйдет с инициативой в рамках бюджетных законодательных инициатив, в том числе и по внесению вакцины от ВПЧ в нацкалендарь». Леонов выразил уверенность, что депутаты Госдумы поддержат соответствующее решение, передает ТАСС.

ВПЧ представляет собой группу из более чем 150 типов вирусов, из которых несколько считаются канцерогенными. Исследования показывают, что заражение определенными высокоонкогенными типами ВПЧ, особенно типами 16 и 18, является основным фактором, способствующим развитию рака шейки матки. «Вечерняя Москва» узнала у врача-гинеколога, врача ультразвуковой диагностики Татьяны Соколовой о механизмах этого процесса, факторах риска и методах профилактики.