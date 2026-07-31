В России оценили идею создать универсальную вакцину от рака

Академик РАН Александр Гинцбург в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, чем российская мРНК-вакцина против меланомы отличается от американских разработок, и пояснил, почему создать универсальный препарат против всех видов рака невозможно, сообщает kp.ru.

По словам академика, у каждой из сторон своя патентная защита, но главное различие — в принципе действия. Универсальная вакцина, которая якобы способна уничтожать любые опухоли, неизбежно будет давать серьезные побочные эффекты. Мишени, на которые она направлена, присутствуют и в нормальных, и в раковых клетках, поэтому здоровая ткань также окажется под ударом.

Российский препарат, напротив, создается на основе уникальных мутаций белков, возникающих исключительно в опухолевых клетках — так называемых неоантигенов. Это позволяет делать строго персонализированные вакцины для конкретного пациента и его опухоли, исключая повреждение здоровых тканей и воздействуя даже на метастазы.

Гинцбург также рассказал о результатах испытаний. Первый пациент с меланомой, по его словам, получает терапию около полугода, рецидивов нет, иммунная система активируется по заданному плану. Однако окончательные выводы об эффективности можно будет делать только через пять лет наблюдения.

Вакцина уже включена в программу высокотехнологичной медицинской помощи и полностью оплачивается государством. Помимо меланомы, сейчас разрабатываются препараты против рака мочевого пузыря и немелкоклеточного рака легкого.