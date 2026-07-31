Поражает печень и поджелудочную: что за болезнь накрыла Тюменскую область

С начала 2026 года в Тюменской области выявили 407 случаев описторхоза. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, показатель заболеваемости составил 25 случаев на 100 тысяч населения. Среди инфицированных — 24 ребёнка, что составляет примерно 6% от общего числа. Заражения фиксируются во всех муниципальных округах региона.

Описторхоз — паразитарное заболевание, которое передаётся человеку через речную рыбу семейства карповых. Возбудитель попадает в организм при употреблении сырой, слабосоленой, вяленой или недостаточно термически обработанной рыбы. Болезнь способна долгое время протекать скрыто, однако в ряде случаев поражает печень, жёлчный пузырь и поджелудочную железу, вызывая боли в правом подреберье, тошноту и аллергические реакции.

Специалисты рекомендуют тщательно проваривать или прожаривать речную рыбу, избегать употребления сырой продукции и соблюдать правила хранения.

Напомним, ранее десятки россиян во время отдыха на пляжах Турции пострадали от неизвестной инфекции, вызванной бактерией Vibrio.