Черногория ввела оплачиваемый отпуск при болезненных месячных

Парламент Черногории утвердил поправки в законодательство, предоставляющие женщинам с диагнозом вторичная дисменорея право на оплачиваемый отдых в период менструации. Балканская республика стала третьим государством в Европе, закрепившим подобную норму на законодательном уровне.

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Скупщина Черногории приняла изменения в закон об обязательном медицинском страховании, которые кардинально меняют подход к охране женского здоровья на рабочих местах. Отныне сотрудницы, страдающие от сильных болей во время месячных, смогут рассчитывать на оплачиваемый отпуск.

Впрочем, нововведение касается не всех женщин, а лишь тех, у кого официально диагностирована вторичная дисменорея, спровоцированная такими гинекологическими патологиями, как эндометриоз или миома матки. Для получения льготы потребуется заключение профильного врача, подтверждающее наличие заболевания.

Автором инициативы, внесённой ещё в марте этого года, выступила независимый депутат Евросима Пеёвич. По задумке парламентария, поправки призваны не только учесть реальные физиологические потребности женщин, но и разрушить многолетние табу, связанные с обсуждением менструального здоровья в профессиональной среде. Законодатели рассчитывают, что нововведение снизит стигматизацию проблемы и заставит работодателей более внимательно относиться к самочувствию сотрудниц.

С принятием этого решения Черногория вошла в узкий круг европейских государств, где менструальный отпуск закреплён юридически. Ранее аналогичные нормы появились в Испании, а затем и в Португалии, сделавших этот вопрос частью трудового законодательства.