Роспотребнадзор обновил состав вакцины от гриппа

Роспотребнадзор сообщил об обновлении состава вакцины от гриппа, которой будут прививать россиян в нынешнем эпидемическом сезоне, в него включили вирус свиного и гонконгского гриппа, а также вирус B/Victoria. Об этом пишет РИА Новости.

Как отметили в Роспотребнадзоре, Всемирная организация здравоохранения представила рекомендации по штаммовому составу вакцин на эпидсезон 2026–2027 годов.

«Рекомендуется включить... штаммы: вирус, подобный A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09 - свиной грипп; вирус, подобный A/Darwin/1454/2025 (H3N2) - гонконгский грипп; вирус, подобный B/Tokyo/EIS13-175/2025 (линия B/Victoria)», — рассказали в ведомстве.

В препараты, выращенные в культуре клеток, на основе белков либо нуклеиновых кислот добавят вирусы, подобные A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09, A/Darwin/1415/2025 (H3N2), B/Pennsylvania/14/2025 (линия B/Victoria). По данным Роспотребнадзора, по сравнению с прошлым эпидсезоном в составе вакцин изменились все три штамма.

Ранее академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко заявил, что грипп останется одной из главных причин смертности в ближайшие пять лет, пишет Ura.ru.