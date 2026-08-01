В России норматив по приему пациентов стал пластичнее

Мурашко заявил, что норматив по приему пациентов уже стал пластичнее
Если раньше пятнадцатиминутный норматив по приему пациентов был жестким, то теперь он стал более пластичным. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире радио "Комсомольская правда".
По его словам, жесткий норматив - бессмысленный, потому что в одном случае пятнадцати минут может не хватить, а в другом - будет много.
"Если, например, пациенты пришли выписать новый рецепт, то им пятнадцати минут будет много", - сказал глава Минздрава.
Мурашко добавил, что в ближайшее время поликлиники опробуют схему приема пациентов с предварительным тестированием. Это поможет более гибко планировать время, которое они могут провести у врача.