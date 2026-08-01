В России норматив по приему пациентов стал пластичнее

Если раньше пятнадцатиминутный норматив по приему пациентов был жестким, то теперь он стал более пластичным. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире радио "Комсомольская правда".

По его словам, жесткий норматив - бессмысленный, потому что в одном случае пятнадцати минут может не хватить, а в другом - будет много.

"Если, например, пациенты пришли выписать новый рецепт, то им пятнадцати минут будет много", - сказал глава Минздрава.

Мурашко добавил, что в ближайшее время поликлиники опробуют схему приема пациентов с предварительным тестированием. Это поможет более гибко планировать время, которое они могут провести у врача.