Некоторых людей предупредили о повышенном риске развития гипертонии

Врач Михаил Гаврикин рассказал, у кого существует повышенный риск развития гипертонии. Об этой опасности он предупредил некоторых людей в беседе с изданием UfacityNews.ru.

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В первую очередь Гаврикин отметил, что риск гипертонии увеличивается с возрастам и становится высоким у людей старше 40 лет. Доктор объяснил: это происходит из-за того, что сосуды со временем теряют эластичность, а их стенки утолщаются.

Врач добавил, что повышенный риск гипертонии также существует у тех, чьи родственники сталкивались с этой проблемой, а также у людей с избыточным весом и ожирением. Гаврикин предупредил, что нагрузку на сердце увеличивает каждый лишний килограмм.

Кроме того, риск гипертонии увеличивает неправильное питание с избытком соли и копченостей, низкая физическая активность, курение, алкоголь, недосып и хронический стресс. «Если вы нашли себя хотя бы в двух пунктах — пора начинать профилактику», — призвал врач.

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