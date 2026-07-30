Стоматолог объяснил, о чем говорит зубная боль из-за мороженого

Стоматолог Андрей Жук объяснил в беседе с «Чемпионатом», о чём может говорить зубная боль из-за холодных напитков или мороженого. По его словам, кратковременная реакция при контакте с холодной водой, мороженым или напитками — один из самых частых симптомов начального кариеса. Но это далеко не единственная причина.

© Чемпионат.com

Чувствительность также может возникать при стираемости эмали, микротрещинах, оголении корней зубов или заболеваниях дёсен. Поэтому реакция производит не холод, а зуб, который уже потерял свою естественную защиту.

«Если неприятные ощущения появляются регулярно, не стоит ограничиваться зубной пастой для чувствительных зубов. Она может временно уменьшить симптомы, но не устранит их причину», — говорит эксперт.

Чем раньше удастся установить источник боли, тем проще и менее травматичным будет лечение. Чувствительность к холодному — не повод терпеть, а повод записаться на приём к стоматологу.