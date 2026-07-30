Врачи спасли беременную пациентку с гематомой головного мозга

Врачи регионального сосудистого центра Александровской больницы Петербурга спасли беременную женщину с гематомой, которая сдавила жизненно важные центры головного мозга, сообщили в пресс-службе Минздрава России.

"Врачи из Санкт-Петербурга спасли пациентку с гематомой головного мозга и сохранили ее беременность. В региональный сосудистый центр Александровской больницы Санкт-Петербурга поступила 36-летняя женщина на 22-й неделе беременности с жалобами на сильные головные боли", - говорится в сообщении.

Несколько лет назад женщине протезировали клапан сердца и назначили препараты, разжижающие кровь. Однако во время терапии произошло кровоизлияние в мозг и образовалась гематома в задней черепной ямке. Врачи провели экстренную операцию, им удалось остановить кровотечение и давление на ствол мозга, а также удалили гематому.

"Мы понимали, что оперируем сразу две жизни. С одной стороны, нужно было максимально быстро убрать гематому, чтобы снять давление на ствол мозга и спасти женщину. С другой - любая манипуляция несла огромный риск для ребенка. Нам пришлось ювелирно работать с кровотечением", - рассказал заведующий нейрохирургическим отделением №1 Александровской больницы Павел Гоман.

Женщина находится под наблюдением врачей и чувствует себя хорошо, ей и ее ребенку ничего не угрожает.