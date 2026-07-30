Невролог предупредил о вреде для мозга коротких видео

Многие любят на досуге "залипать" в телефоне, просматривая короткие ролики. Однако после часа-двух такого "отдыха" чувствуешь себя еще более разбитым, чем до него. Почему так происходит и какие опасности таит в себе такая привычка, рассказала KP.RU врач-невролог высшей категории, детский невролог Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья ФМБА России Ирина Преображенская.

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По словам эксперта, дело в содержании видео, которые мы смотрим либо для удовольствия, либо ради страха. Пугающие ролики, например, про чрезвычайные происшествия, приносят нам удовлетворение, потому что мы понимаем: здесь и сейчас нам ничего не угрожает. Ощущение безопасности дает прирост дофамина, но продолжается это недолго.

«Мы так часто "пугаем" ту часть мозга, которая называется "миндалина" и отвечает за восприятие преимущественно негативных эмоций, что она стимулируется слишком сильно и переходит к состоянию постоянной повышенной готовности», — пояснила Преображенская.

То есть мы настолько привыкаем к негативу, что другую информацию мозг просто перестает воспринимать. Но дофамина, то есть удовлетворения, все еще хочется, и ради этого человек продолжает известное действие — смотрит страшные видео. Это называется "дофаминовая петля".

Впрочем, усталость от просмотра коротких роликов — это не только про "негативное когнитивное искажение". Дело в том, что мозг зачастую пытается переработать бессмысленный, "мусорный" контент, и устает от этого, а вместе с ним устаем и мы.

По мнению невролога, полезно было бы устраивать "дофаминовый детокс" — на время отказываться от гаджетов.