Три симптома, требующих обязательного обращения к врачу

При появлении трех симптомов необходимо обязательно обратиться в больницу для обследования, утверждает врач и эксперт по долголетию Себастьян Ла Роса. Его слова передает издание El Confidencial.

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Первым симптомом Ла Роса назвал усталость, которая возникает сразу же после еды. Особенно это касается приемов пищи, во время которых человек потребляет большое количество углеводов.

Во-вторых, доктор призвал обследоваться в случаях, когда у человека сильно увеличился объем талии.

«Метод измерения заключается в том, чтобы обвести талию измерительной лентой на уровне пупка после выдоха, не напрягая мышцы живота. Затем результат делится на рост, при этом оба измерения проводятся в сантиметрах. Соотношение не должно быть больше 0,5», — пояснил специалист.

Третьим симптомом, требующим обращения в больницу, он назвал появление бородавок, утолщение и потемнение кожи в складках. Ла Роса подчеркнул, что все перечисленные признаки могут указывать на инсулинорезистентность.

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