Перечислены симптомы хронической обструктивной болезни легких

Одышка при повседневных задачах — один из признаков хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-узист, пульмонолог сети «Клиника Фомина» Наталья Беренштейн.

© globallookpress

«При ХОБЛ воздух застревает в легких, потому что бронхи сужаются подобно трубочке для коктейля, которую сжали пальцами. Выдохнуть становится тяжело, и каждое действие ощущается как бег с пакетом на голове», — заявила эксперт.

Еще один симптом, по ее словам, — кашель и мокрота.

«Утром после сна в бронхах скапливается до 100 мл секрета. Здоровый человек откашливает его и не замечает. При ХОБЛ кашель становится хроническим», — отметила Беренштейн.

Она также призвала обращать внимание на свистящее дыхание.

«Это звук суженных бронхов. В норме их просвет — примерно 10–12 мм. При ХОБЛ средней тяжести — 2–3 мм. Попробуйте подышать через трубочку от сока — и вы поймете, что чувствует пациент с ХОБЛ», — объяснила врач.

Узист заявила, что частые инфекции также могут быть причиной ХОБЛ.

«Больные ХОБЛ в четыре раза чаще болеют пневмонией. Легкие становятся уязвимее для вирусов и бактерий, потому что местный иммунитет истощен годами воспаления», — отметила Беренштейн.

Она рассказала, что ХОБЛ нельзя вылечить, но можно остановить. Отказ от курения и терапия дают шанс дышать полноценно еще десятилетия.