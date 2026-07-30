Врачи бьют тревогу из-за зависимости людей от ИИ и рилсов

Человек чувствует себя опустошенным после нескольких часов просмотра коротких видео не случайно, рассказала kp.ru врач-невролог, доктор медицинских наук Ирина Преображенская.

По словам эксперта, причина не в формате роликов, а в их содержании. Шоковый и пугающий контент вызывает кратковременный выброс дофамина, но при постоянном потреблении такой информации мозг переходит в состояние повышенной готовности. Формируется так называемое негативное когнитивное искажение — человек начинает воспринимать мир как опасный, что ведет к тревоге, усталости и опустошенности.

Мозг устает от переработки бессмысленного контента и постоянного переключения между задачами. В результате человек теряет способность удерживать внимание на длительных текстах и сложных задачах. У взрослых эта способность восстанавливается при отказе от клипового контента, у детей, чей мозг еще формируется, она может не развиться вовсе.

Преображенская также предупредила об опасности формирования зависимости от искусственного интеллекта, когда он становится единственным собеседником. При этом использование ИИ как инструмента для поиска информации не является зависимостью.

Постоянное использование гаджетов детьми отнимает время от спорта и хобби, необходимых для полноценного развития. Невролог рекомендует избегать «дофаминовой петли», высыпаться, правильно питаться, много двигаться и учиться новому. Среди главных «цифровых правил» эксперт назвала открытость новому