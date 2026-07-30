Врачи обнаружили огромную кисту у младенца в утробе матери

Алтайские врачи успешно удалили у новорожденной кисту яичника. Опухоль сформировалась еще до появления малышки на свет.

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Кисту яичника у находившегося в утробе матери плода врачи обнаружили на УЗИ. Беременную жительницу Алтайского края успокоили — с ребенком все будет хорошо. По статистике, такие кисты встречаются у одной из 2000 новорожденных. Однако опухоль быстро росла, занимала уже около трети брюшной полости и повредила один из яичников.

«Маленькой Веронике Клейменовой всего месяц, но хирург Евгений Клейменов знает ее четыре. Они — однофамильцы и "познакомились", если так вообще можно сказать, еще до рождения малышки», — рассказали в Минздраве Алтайского края.

Когда Веронике исполнилось 14 дней, врачи ее прооперировали. Хирургическое вмешательство длилось около часа и требовало исключительной деликатности и ювелирной точности.

Малышка быстро пошла на поправку, и ее уже выписали домой.