В МО поступили свыше 220 единиц оборудования для спасения недоношенных детей

Медицинские организации Подмосковья переоснащают с использованием современного оборудования. Медтехника поступает и для службы неонатологии. Техника позволяет повысить качество медицинской помощи новорожденным, в том числе детям, появившимся на свет раньше срока. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

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С начала этого года в медицинские организации Подмосковья поставили 224 единицы современного оборудования на сумму почти 255 млн рублей. Речь идет о системах реанимации новорожденных, аппаратах искусственной вентиляции легких, реанимационных столах для новорожденных, аппаратах ультразвуковой диагностики, фетальных мониторах и другой современной медтехнике.

Оборудование получили Московский областной перинатальный центр, Раменская, Сергиево-Посадская и Ногинская больницы, Щелковский перинатальный центр и другие медицинские организации региона. Медтехника поступает в регион по

национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».