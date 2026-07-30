Определены главные задачи в борьбе с колоректальным раком

В пациентском сообществе назвали главные задачи в борьбе с колоректальным раком — улучшить раннюю диагностику и повысить доступность инновационного лечения.

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Колоректальный рак (КРР) остается одним из самых серьезных вызовов для системы здравоохранения. Ежегодно в России этот диагноз слышат около 75 тысяч человек, и для многих из-за позднего выявления болезнь воспринимается как приговор. Однако ситуация начинает меняться: совершенствуются методы ранней диагностики, а онкологи получают все более эффективные инструменты для лечения на любой стадии.

КРР развивается медленно, зачастую в течение 10-20 лет. Это дает врачам и пациентам огромное временное окно для своевременного выявления "предраковых заболеваний" и последующего предотвращения болезни.

«Рак толстой кишки относится к тем онкозаболеваниям, которые можно диагностировать на ранних стадиях. Более того, его можно предотвратить в 90-95% случаев, если вовремя обнаружить и удалить полипы кишечника», — пояснил в интервью "РГ" врач-онколог Евгений Ледин.

С ним солидарен и профессор Сеченовского Университета Петр Царьков, который в одном из своих выступлений отмечал:

«Колоноскопию надо делать всем при малейших нарушениях пищеварения, даже молодым людям. Это доступный и при этом очень эффективный метод не просто диагностики, но и предотвращения онкозаболевания».

С 2013 года в России в программу диспансеризации включен онкоскрининг, в том числе, и на КРР. Он включает анализ кала на скрытую кровь у пациентов старше 40 лет и, при положительном результате, направление на второй этап обследования — колоноскопию. Охват скринингом растет: в прошлом году, как сообщал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, диспансеризацию прошли около 79 млн человек, а за первое полугодие нынешнего года — более 50 млн. В Минздраве говорят: сегодня на ранней (I-II стадии) выявляют уже около 60% случаев онкозаболеваний.

Однако стоит серьезно подумать и об остальных 40%, у которых диагноз и лечение драматически запаздывают. Эксперты видят тут системные проблемы.

«Сегодня проблема колоректального рака в регионах — не только в лечении, но и в том, что скрининг формально существует, но на местах его проведение часто упирается в отсутствие ресурсов и нехватку квот на обследования. В результате пациент нередко попадает к врачу уже тогда, когда болезнь вышла далеко за пределы ранней стадии», — сказал "РГ" сопредседатель Всероссийского союза пациентов, доктор медицинских наук Ян Власов.

Президент Ассоциации онкопациентов "Здравствуй!" Ирина Боровова в беседе с "РГ" отметила, что усугубляет проблему "человеческий фактор".

«Если у пациента положительный анализ кала на скрытую кровь, его направляют на второй этап — колоноскопию. Но вопрос: "дошел" пациент до этого обследования или "не дошел"? Практика показывает: доходят не все, в противном случае у нас было бы гораздо меньше случаев выявления рака, когда уже есть метастазы. Показателен пример Японии: там ввели тотальную гастро-колоноскопию за один раз, и смертность резко снизилась», — отмечает Боровова.

И врачи, и представители пациентского сообщества говорят: обеспечить раннюю диагностику — значит, серьезно продвинуться в результатах лечения. Для лечения первых линий доступны и хирургические методы, и пул лекарственных опций. Если болезнь все же выявлена на поздних этапах (III-IV стадии), терапия значительно усложняется. Таких пациентов много: по статистике, на момент постановки диагноза метастазы есть у каждого четвертого. Для таких больных пул доступных опций, особенно на III и последующих линиях терапии, драматически сужается. На конференции RUSSCO "Опухоли желудочно-кишечного тракта" в начале года специалисты в числе прочих проблем предметно обсуждали подходы к лечению метастатического КРР, включая методы, которые в мире считаются "терапией спасения".

Прогресс не стоит на месте: сегодня активно изучаются и внедряются комбинации химио-, таргетной и иммунотерапии, учитывающие молекулярно-генетический портрет опухоли. Эти схемы включены в клинические рекомендации RUSSCO и Минздрава России. Результаты международных клинических исследований демонстрируют увеличение выживаемости без прогрессирования, а также общей выживаемости. Тем не менее, их внедрение в реальную практику ограничено, в том числе, доступностью самих препаратов.

«Одна из основных проблем — не все уже доказавшие эффективность препараты зарегистрированы и включены в клинические рекомендации, а те, что зарегистрированы, далеко не всегда назначаются, — поясняет Ирина Боровова. — На практике врачебные комиссии на местах часто не утверждают назначения дорогостоящих препаратов, рекомендованных ведущими центрами, и пациенты вынуждены добиваться лечения через суд. Безусловно, хотелось бы, чтобы получение таких препаратов перестало быть борьбой и преодолением для тех, кто в них особенно нуждается».

Популяционный скрининг КРР — это стратегический подход, который может снизить нагрузку на бюджет. Однако инвестиции в профилактику не должны означать отказ от лечения тех, кто уже столкнулся с запущенной формой болезни. К сожалению, скрининг не может помочь тем тысячам пациентов, которые болеют прямо сейчас и исчерпали стандартные возможности лекарственной терапии. Например, к третьей линии лечения метастатического КРР реально работающие возможности лекарственной терапии ограничены. Доступность инноваций дает пациентам и их семьям не просто дополнительные месяцы качественной жизни, но и избавляет их от чувства, что они остаются один на один с тяжелой болезнью.