Что будет, если дома все время будет включен фумигатор

Постоянно работающий фумигатор — это опасность регулярного поступления инсектицида в воздух. Если фумигатор работает постоянно, это может привести к нарушению работы нервной системы, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры неорганической химии имени А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

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В основе его работы лежат синтетические пиретроиды — вещества, которые эффективно поражают нервную систему насекомых, но при длительном воздействии способны накапливаться в воздухе и оказывать влияние на человека.

«Ключевой фактор риска — это отсутствие проветривания. В маленькой, плотно закрытой спальне за ночь концентрация паров может достичь опасных для человека значений. Это особенно опасно для людей с астмой, аллергией и повышенной химической чувствительностью. Даже кратковременное воздействие может вызвать у них кашель, раздражение слизистых, головную боль и тошноту, а при систематическом использовании — привести к нарушениям центральной нервной системы. Также возможно развитие аллергической реакции непосредственно на инсектицид, так что если в вашей семье есть аллергики, фумигатор для них — это потенциальный триггер приступа», — объяснил ученый.

Особенно уязвимы для постоянного воздействия фумигаторов дети. Их дыхательные пути физиологически более чувствительны, а площадь поверхности легких относительно массы тела выше, чем у взрослых.

«Это означает, что при одинаковой концентрации вещества в воздухе ребенок получает пропорционально большую дозу. Не стоит забывать и о домашних питомцах. Кошки, птицы и мелкие грызуны крайне чувствительны к инсектицидам из-за меньшей массы тела и особого метаболизма. У них длительное использование фумигатора может вызвать симптомы токсикоза: вялость, нарушение координации, слюнотечение и рвоту. Некоторые соединения, например перметрин, токсичны для кошек даже в малых дозах», — объяснил Дорохов.

Если вы не можете отказаться от фумигатора, старайтесь следовать простым правилам безопасности. Включайте прибор за 30–60 минут до сна, на расстоянии не менее метра от кровати, а затем отключайте его на ночь и обязательно проветривайте помещение.