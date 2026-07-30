Стало известно, прием каких препаратов опасен для сердца и печени

При чрезмерном приеме препаратов железа его избытки накапливаются в организме, что в итоге приводит к проблемам с печенью, поджелудочной, сердцем, суставами, а также гормональной системой, рассказала «Газете.Ru» заместитель главного врача по терапии клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу Ирина Щербакова.

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По словам Щербаковой, организм не умеет активно выводить лишнее железо — эволюционно мы приспособлены только терять его с кожей, клетками кишечника и при кровопотерях (например, у женщин во время менструации). Именно поэтому хроническая передозировка этого микроэлемента становится настоящей катастрофой для внутренних органов: они воспаляются, грубеют и покрываются рубцами.

«В первую очередь страдает печень: гепатоциты разрушаются под действием железа, их место занимает соединительная ткань. Итог — фиброз, переходящий в цирроз, а затем и в рак. Сердечная мышца тоже ослабевает. Отложения в миокарде растягивают и истончают мышечные волокна, что ведет к кардиомиопатии, хронической недостаточности кровообращения и опасным аритмиям. Суставы теряют подвижность. Хрящи в кистях и коленях разрушаются, вызывая упорные, трудно купируемые боли — эту артропатию сложно лечить стандартными средствами», — объяснила врач.

Кроме того, по словам врача, гипофиз, накапливая железо, подавляет выработку половых гормонов. У женщин это оборачивается ранней менопаузой, у мужчин — стойкой эректильной дисфункцией. Железо также поражает бета-клетки, синтезирующие инсулин. Развивается тяжелый сахарный диабет, нередко сопровождающийся характерным потемнением кожи — сочетание меланина и железа дает серовато-бронзовый оттенок.

«Железосодержащие препараты — это серьезное лекарство, а не витаминная добавка для бодрости. Не назначайте себе железо, опираясь только на усталость или бледность — эти симптомы могут иметь десятки иных причин (от дефицита витамина D до патологий щитовидной железы). Обязательно сдайте общий анализ крови и определите уровень ферритина (он отражает реальные запасы) и насыщение трансферрина. Если терапия назначена, повторяйте эти тесты каждые несколько месяцев, чтобы вовремя скорректировать дозу или отменить препарат при перегрузке», — рассказала доктор.

При подтвержденном диагнозе гемохроматоза основным методом остается лечебное кровопускание (флеботомия), — оно заставляет организм расходовать накопленный запас железа на синтез новых эритроцитов.