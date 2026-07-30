Мужчина понадеялся на нетрадиционную медицину и лишился желудка

Житель Бурятии узнал о раке желудка, но понадеялся на нетрадиционную медицину и отказался от операции. В итоге лишился важного органа.

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Онкологию у 60-летнего мужчины выявили на первой стадии. Но пациент решил рассмотреть другие варианты лечения, выбрав тибетскую медицину. В какой-то момент здравый смысл взял верх, и он согласился на оперативное лечение.

«В операционную пригласили бригаду эндоскопистов с надеждой сохранить желудок и удалить только часть с опухолью. Но рак прогрессировал. Он, словно горошины, усыпал всю слизистую желудка», — рассказали в Бурятском онкодиспансере.

Желудок удалили, пищевод соединили с первым отделом тонкого кишечника, тем самым сохранив качество жизни пациента.

Врачи напоминают, что рак желудка можно выявить на ранней стадии и рекомендуют после 40 лет проходить ФГДС один раз в два года.