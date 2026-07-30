Названы сроки получения онковакцины для пациентов с меланомой

Персональные онковакцины для порядка 20 пациентов с меланомой будут готовы в течение 1,5-2 месяцев, максимум — 3. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

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Первую онковакцину получил 60-летний житель Курской области с раком кожи 1 апреля. В очереди на введение препарата находятся порядка 20 человек.

«Надеюсь, в течение полутора-двух месяцев, максимум трех, они должны получить этот препарат», — сказал он.

Гинцбург добавил, что генетическая информация по первым 10 пациентам уже находится в работе центра, был проведен синтез.