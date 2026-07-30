В России призвали отменить норматив времени приема у врача

15-минутный норматив на прием врачом одного пациента нужно отменить. С таким призывом выступил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, передает РИА Новости.

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Он подсчитал, что за смену врач принимает около 25 людей, при этом части из них нужно решить бюрократические вопросы со справками.

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«А кто-то пришел впервые и ему надо разобраться в том, что с ним происходит. Случаи разные, и времени всем необходимо разное количество», — указал эксперт.

Кроме того, добавил Онищенко, нередки случаи, когда врачу для правильной постановки диагноза и выбора лечения нужно проконсультироваться с профильным специалистом, и на это тоже тратится время.

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