Названа доля россиян, страдающих от сухости в носу

Аналитический центр НАФИ и фармацевтическая компания «Валента Фарм» выяснили, что с сухостью слизистой носа сталкиваются 8 из 10 россиян: 73% — хотя бы раз в год, а 44% — не реже раза в месяц. У 74% опрошенных это состояние негативно сказывается на психоэмоциональном, социальном или физическом самочувствии. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Аналитического центра НАФИ.

Под сухостью в носу понимали чувство стянутости, жжение, образование корочек и другие неприятные ощущения в носовой полости. Чаще всего россияне связывают ее появление с физиологическими причинами — аллергией, травмами, последствиями ОРВИ и гриппа (44%), с сухим воздухом или климатом (43%), а также с факторами среды вроде пыли, перепадов температуры и агрессивных ароматизаторов (37%). Еще 11% отмечали частое использование назальных средств, в том числе сосудосуживающих.

Среди тех, кто сталкивался с сухостью, 76% отмечали ухудшение сна, 67% — раздражительность или тревожность, 54% — сложности с концентрацией на работе, учебе или домашних делах. 46% сообщили, что состояние мешало общению — менялся голос, 47% сталкивались с кровотечением из носа и образованием корочек. Половина опрошенных одновременно испытывали от трех до пяти таких проявлений.

Справляясь с сухостью, россияне чаще меняют бытовые привычки, чем обращаются за помощью: 75% пили больше воды, 69% использовали увлажнитель или проветривали помещение дома, 58% — на работе. К врачу обратились лишь 28% столкнувшихся с проблемой, а 17% брали больничный, отгул или отпуск за свой счет.

Среди средств для увлажнения слизистой чаще всего называли морскую воду и солевые растворы (28%), спреи с сосудосуживающим компонентом и средства с гиалуроновой кислотой (по 22%). Главным барьером для тех, кто ими не пользуется, оказался страх привыкания (34%).

«Существует серьезный разрыв между распространенностью проблемы сухости слизистой носа и пониманием способов ее решения. Большинство россиян старается справляться самостоятельно, прибегая к простейшим бытовым действиям, и лишь в редких случаях обращается к специалисту», — отметила Екатерина Захарова, директор департамента по науке, экспертизе и обращению ЛС, ИМН и БАД компании «Валента Фарм».

Исследование проведено методом онлайн-опроса 28 мая — 2 июня 2026 года, в нем приняли участие 1011 россиян из всех регионов страны.