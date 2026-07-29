Врачи оперативно удалили пациенту из США межпозвоночную грыжу

Врачи Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского удалили межпозвоночную грыжу пациенту из США, через день после операции он встал на ноги. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.

«Более 20 лет мужчина жил в США, но за помощью решил обратиться именно в «Склиф». <…> Несколько месяцев назад во время занятий спортом пациент получил травму позвоночника. Его состояние постепенно ухудшалось: одна нога практически перестала работать, и ходить становилось все труднее. Мужчина обращался в клиники в Штатах и других странах, однако не смог получить необходимого решения по своему случаю», – говорится в публикации.

Как отмечается, на фоне усиливающейся боли пациент принял решение приехать в Москву и обратиться к специалистам Института имени Склифосовского.⠀

«Обследование показало межпозвоночную грыжу, которая сдавливала нервы. Врачи выполнили малоинвазивную операцию и удалили ее: через небольшой разрез освободили сдавленный нерв, максимально сохранив окружающие ткани. В Москве такие вмешательства ежедневно помогают пациентам с заболеваниями позвоночника вернуть подвижность и избавиться от боли», – пояснили в департаменте. ⠀

Там добавили, что уже на следующий день после операции пациент смог самостоятельно встать на ноги, а еще через два дня был выписан домой в хорошем состоянии.