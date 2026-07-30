Специалисты объяснили, почему именно мРНК-вакцина от ВИЧ наиболее перспективна

Российские ученые разрабатывают мРНК-вакцины против трех опасных инфекций: ВИЧ, оспы обезьян и клещевого энцефалита. Об этом на конференции "Инженерная биология и биофармацевтика" в Новосибирске сообщила ведущий научный сотрудник Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Лариса Карпенко. Сейчас мРНК-препараты изучаются на этапе in vivo - ученые проверяют их способность вызывать иммунный ответ у лабораторных животных.

Что такое мРНК-вакцины и почему это важно

Матричная РНК (мРНК) - это молекула, которая несет клеткам "инструкцию" по производству определенного белка. Когда речь идет о вакцинном препарате - этот белок копирует фрагмент вируса, и после введения вакцины иммунная система учится распознавать патоген и атаковать его, не давая размножиться и вызвать заболевание. По сути, организм сам становится мини-фабрикой по производству "учебного материала" для своего иммунитета.

Технология мРНК стала развиваться около 15 лет назад - первые испытания проводились в онкологии. Дело в том, что злокачественные опухоли обладают коварным свойством: они выделяют особые вещества, которые делают измененные клетки "невидимыми" для иммунной системы, и ученые надеялись с помощью мРНК препаратов справиться с этой проблемой. Ставилась цель с помощью мРНК-вакцины обучить иммунитет снова распознавать поврежденные клетки и ликвидировать их, причем не только в первичной опухоли, но и отдаленных от главного очага метастазах. Эти исследования продолжаются и сейчас, в том числе, и в России - первые онковакцины уже проходят клинические исследования с участием пациентов.

Использовалась мРНК-платформа и во время пандемии COVID-19, когда были созданы вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna, показавшие эффективность против коронавируса SARS-CoV-2 более 94%.

Ученые объясняют: главные преимущества таких препаратов - скорость и гибкость: при появлении нового штамма (а мы помним, как быстро мутировал коронавирус) можно быстро "переписать инструкцию", чтобы обновленная вакцина защищала от измененного варианта патогена. При этом очень важно, что с точки зрения экономики менять всю технологию фармпроизводства не требуется. Кстати, именно поэтому мРНК-платформа считается наиболее перспективной для разработки вакцины против самых изменчивых вирусов - и вирус ВИЧ как раз из таких.

Почему вакцины от ВИЧ нет до сих пор

Создание вакцины от ВИЧ - одна из самых сложных задач в современной медицине. Несмотря на 40 лет исследований и сотни клинических испытаний, эффективного препарата до сих пор нет. Основные причины:

Чудовищная изменчивость. ВИЧ мутирует быстрее, чем иммунная система успевает на него реагировать. Как только организм вырабатывает антитела против одного варианта, вирус уже меняется, обходя иммунный ответ.

Атака на иммунную систему. ВИЧ поражает именно те клетки (Т-лимфоциты), которые должны бороться с инфекцией. Получается парадокс: чем активнее работает иммунитет, тем больше мишеней он предоставляет вирусу.

Интеграция в геном. Вирус встраивает свой генетический материал в ДНК клеток-хозяев, где он может "спать" годами, оставаясь недоступным для иммунной системы.

Суперинфекция и рекомбинация. Человек может заразиться сразу несколькими вариантами ВИЧ, которые "скрещиваются" между собой, создавая новые гибриды. Против такого гибрида не действует вакцина, созданная под один из исходных штаммов.

Ученые стараются создать препарат, который "учтет" все эти особенности вируса иммунодефицита. Именно поэтому мРНК-вакцина против ВИЧ, над которой работают в "Векторе", кодирует Env-тример - белковый комплекс на поверхности вирусной частицы. Учёные надеются, что такой подход позволит "научить" иммунитет распознавать наиболее консервативные (малоизменяемые) участки вируса.

Кроме того, как рассказала Лариса Карпенко, в центре "Вектор" используют особый способ доставки мРНК - так называемую струйную инжекцию, при которой препарат вводится без липидной оболочки, что может снижать риск побочных реакций.

Какие еще вакцины разрабатывают в России?

Помимо мРНК-препаратов центра "Вектор", в России ведется работа над целым рядом других вакцин.

Вакцины от менингококка

Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России разработал пятивалентную вакцину, защищающую от пяти серогрупп менингококка: A, B, C, W и Y. Ее особенность - включение рекомбинантного компонента против серотипа B. Именно этот вариант патогена довольно часто встречается в нашей стране - он вызывает до 33-35% случаев заболевания в России, но при этом не входит в состав большинства зарубежных четырехвалентных вакцин.

Как сообщили "Российской газете" в ФМБА, вакцина может быть зарегистрирована уже до конца этого года: завершены клинические исследования у взрослых (18-55 лет), идет процесс регистрации. Параллельно начаты исследования у детей 2-17 лет, а затем возраст применения вакцины хотят еще понизить - ею будут защищать младенцев от 1,5 до 23 месяцев. Именно у маленьких детей менингококковая инфекция нередко протекает особенно тяжело и развивается буквально за сутки.

В ФМБА подчеркивают уникальность разработки: препарат не содержит живых компонентов, поэтому вакцину отличает высокий профиль безопасности.

Кроме того, подана на регистрацию еще одна отечественная вакцина против менингококка - это четырехвалентный препарат, защищающий от четырех штаммов. Производственная площадка находится в подмосковном Подольске, причем это будет производство по полному циклу, начиная с активной субстанцией и заканчивая расфасовкой готового продукта.

Онколитические вирусы и онковакцины

На той же конференции в Новосибирске были представлены две разработки в области лечения рака:

Препарат на основе онколитического вируса - создан Институтом химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН совместно с центром "Вектор". Он избирательно поражает раковые клетки и стимулирует противоопухолевый иммунитет. Первая фаза клинических испытаний завершена: у 55% пациенток с раком молочной железы зафиксировано уменьшение опухоли или стабилизация процесса.Онковакцина "ЭнтероМикс" - разработана НМИЦ радиологии Минздрава России и Институтом молекулярной биологии имени Энгельгардта на основе нескольких энтеровирусов. Доклинические испытания показали ее эффективность, сейчас продолжается I фаза клинических испытаний.