Опасная бактерия мутировала в организме женщины и разрушила ее мозг

Ученые Оксфордского института антимикробных исследований Инеоса пришли к выводу, что масштабное промышленное птицеводство могло стать одним из факторов стремительного распространения бактерии Campylobacter. Она способна вызывать опасные пищевые инфекции. Исследование охватило почти 2800 геномов бактерий, собранных у домашних кур и диких птиц в 30 странах за период с 1979 по 2024 год. Что известно о бактерии Campylobacter, чем она опасна, что выяснили ученые и касается ли опасность России — в материале «Вечерней Москвы».

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Чем опасны бактерии Campylobacter

Результаты исследования ученых были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Согласно их данным, активное развитие птицеводства создало условия, в которых смешиваются разные штаммы бактерии Campylobacter (в их род включены более 30 видов) и распространяются дальше. При этом бактерия за последние десятилетия приобрела изменения, которые помогают ей выживать в условиях современных птицефабрик: признаки устойчивости к антибиотикам, способность переносить стресс и лучше адаптироваться к среде обитания кур.

По мнению ученых, крупные птицефабрики становятся «губкой» для бактерий, собирая разные штаммы из окружающей среды и создавая условия, при которых бактерии закрепляются в популяции, даже если изначально не обладали высокой приспособленностью. Известно, что с 1960-х годов мировая популяция кур выросла примерно в семь раз и достигла около 31 миллиарда птиц, а на домашних кур приходится порядка 70 процентов всей биомассы птиц на Земле.

Campylobacter является одной из главных причин кампилобактериоза — сильной кишечной инфекции, которая даже может привести к летальному исходу. Основные симптомы заболевания включают диарею, часто с тошнотой и рвотой, повышение температуры тела и боль в животе.

Есть ли опасность кампилобактериоза в России

Врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что ряд бактерий Campylobacter, общих и для человека, и для птиц, приобрел устойчивость к антибиотикам. При несоблюдении санитарных норм микроорганизмы могут распространяться.

«Campylobacter может вызвать серьезное пищевое отравление. Проблему можно назвать общемировой, поскольку устойчивые к антибиотикам бактерии могут распространяться из одной страны в другую при экспорте», — отметил эксперт.

Однако, по его словам, в России угроза распространения бактерии Campylobacter не так высока. Дело в том, что в нашей стране существуют строгие ветеринарные и санитарные требования.

«Поэтому при условии всех необходимых норм и требований угроза распространения Campylobacter снижается. Не менее важно придерживаться и условий хранения готовой продукции, рекомендуемого температурного режима», — добавил врач.

Бытует мнение, что промывание мяса птицы помогает избавиться от бактерий, которые могут оставаться на нем. Болибок объяснил, что это общее правило: лучше всего хотя бы ополоснуть продукты, чтобы смыть поверхностный слой, на котором могут находиться бактерии.

«Важна и термическая обработка (варка, тушение, обжарка, запекание и другие), при которой бактерии, если они и остались на поверхности мяса, погибают», — заключил собеседник «ВМ».

Еще одна болезнь, которая может проникнуть в организм человека через мясо птицы, — сальмонеллез. Что это за заболевание, как происходит заражение и чем опасен этот диагноз — в материале «Вечерней Москвы».