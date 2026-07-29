Россиян призвали не верить в пугающий миф о желчном пузыре

Эндокринолог Григорий Долгушин призвал не верить в один пугающий миф, который можно зачастую услышать даже от врачей. О нем доктор рассказал россиянам в своем Telegram-канале.

По словам Долгушина, у многих людей после проведения УЗИ брюшной полости обнаруживается перегиб желчного пузыря. Эндокринолог отметил, что одни врачи ничего не скажут об этой анатомической особенности, другие нейтрально сообщат о ней, а третьи начнут рассказывать об опасности перегибов. С последними доктор категорически не согласен.

«Желчный пузырь не должен быть ровным и круглым шаром. Он может быть с одним, двумя, тремя и даже четырьмя перегибами. От этих перегибов не образуются камни, взвеси и сладж. Они безобидны и безопасны», — подчеркнул Долгушин.

«Если раньше загибов не было, а в результате воспаления или повреждения они возникли, тут могут быть нюансы», — также уточнил эндокринолог.

Ранее гастроэнтеролог Евгения Мельникова объяснила, почему летом люди часто сталкиваются с диареей. Одной из причин она назвала нарушение условий хранения продуктов.