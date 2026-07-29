Доктор рассказал, можно ли забеременеть при низком АМГ

При низком уровне АМГ (антимюллеров гормон) можно забеременеть. Об этом «Газете.Ru» рассказала заведующая отделением репродуктологии сети «Клиника Фомина» Любовь Гулякова.

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«Даже при низком показателе зачатие возможно — естественным путем или со вспомогательными репродуктивными технологиями», — заявила эксперт.

Гулякова отметила, что анализ на АМГ показывает только количество яйцеклеток, но не их качество. Иногда созревание яйцеклеток нарушается из-за разных причин, и зачать ребенка не получается.

«Наступлению беременности могут помешать и другие факторы, например, непроходимость маточных труб, заболевания матки или показатели спермограммы у мужчины, требующие внимания», — предупредила эксперт.

Она рассказала, что оптимальный уровень АМГ для ЭКО — 1,2–3,5 нг/мл. Однако, как отметила Гулякова, и при более низком значении ЭКО возможно.

Эксперт поделилась, что АМГ показывает количество яйцеклеток, которое заложено генетически, поэтому его уровень нельзя повысить. При этом можно повлиять на факторы, которые негативно влияют на яйцеклетки.