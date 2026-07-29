Стоматолог предупредила об опасных последствиях одной летней привычки

Летняя привычка грызть лед может быть опасна для зубов и челюстного сустава, предупредила врач-стоматолог клиники «Атрибьют» Маргарита Узакова. О ее опасных последствиях врач рассказала в беседе с «Лентой.ру».

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«Лед — экстремально твердый материал, и для его раскусывания требуется усилие, значительно превышающее жевательное давление при употреблении обычной пищи. Это создает дополнительное напряжение в височно-нижнечелюстном суставе, что может привести к усугублению текущих процессов в этой области», — предупредила доктор.

Узакова добавила, что навредить здоровью может и резкий перепад температур, который возникает при контакте со льдом. Он провоцирует появление невидимых глазу микротрещин на эмали. Кроме того, привычка грызть лед может быть причиной сколов эмали на зубах.

«Если вам нравится хруст, замените лед на яблоки или морковь. Ледяные напитки лучше пить через соломинку, чтобы минимизировать контакт зубов с экстремальным холодом», — посоветовала стоматолог.

Она также рассказала, что непреодолимая тяга грызть лед называется пагофагией и считается симптомом железодефицитной анемии. «Если вы замечаете за собой эту привычку, вместо походов к стоматологу стоит начать с визита к терапевту и сдачи базового чекапа на уровень ферритина и гемоглобина», — заключила врач.

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