Можно ли выработать условный рефлекс у спящего, и правда ли, что хруст суставов ведёт к артриту? Наука даёт чёткие ответы на вопросы, которые многим не давали покоя с детства.

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Человеческое тело живёт по своим внутренним законам, многие из которых остаются за гранью повседневного внимания, но при этом непрерывно влияют на самочувствие и поведение. Как пояснил в комментарии RuNews24.ru эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович, одни процессы носят защитный характер и срабатывают автоматически, другие — лишь побочное следствие физики суставов, и умение различать эти категории избавляет от напрасных тревог.

Сон. Хотя сон не является рефлексом в классическом понимании, многие физиологи рассматривают его как сложный циклический безусловный рефлекс. По учению Павлова, сон — охранительное торможение, защищающее нервные клетки от истощения. Центры регуляции — в гипоталамусе и ретикулярной формации ствола мозга.

«Сон жизненно необходим, хроническое лишение разрушительно. Основной способ регуляции — гигиена сна. Вздрагивания во сне — древний рефлекс: при расслаблении мышц мозг может принять это за падение. У спящего можно выработать условный рефлекс на звук и запах. Лунатизм чаще встречается у детей — до 30% хотя бы раз занимались снохождением, и обычно это проходит к 15 годам».

Хруст суставов. Это не рефлекс, а физический феномен. Характерный звук возникает из-за образования и схлопывания газовых пузырьков в синовиальной жидкости при растяжении суставной капсулы.

«Биологической цели не несёт. Современные исследования подтверждают: привычный хруст пальцев не приводит к артриту. Однако если хруст сопровождается болью, отёком или ограничением подвижности — это симптом патологии. Если хруст безболезненный — ничего делать не нужно».

Один сустав не может хрустнуть дважды за 20 минут — нужно время для образования пузырьков. Гипотезе о кавитации уже более 80 лет, и только в 2015 году её подтвердили с помощью МРТ.

«Наш организм — удивительная система, где каждая реакция имеет смысл. Понимая эти механизмы, мы можем утолить любопытство и научиться лучше заботиться о себе».

Ключ к спокойствию — не в попытках подавить каждый необычный сигнал, а в грамотной расшифровке того, что за ним стоит. Когда мы перестаём путать безобидный звук с предвестником разрушения, а физиологическую потребность — с пустой тратой времени, уход за собой превращается из набора запретов в осмысленный диалог с собственной природой.