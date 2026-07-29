Врачи спасли спортсмена, который принимал мухоморы для роста мышц

Врачи Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского оказали помощь спортсмену, который потерял сознание во время утренней пробежки после употребления мухоморов. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Мужчина использовал порошок и капсулы из мухоморов по рекомендации знакомых с целью «улучшения эмоционального фона» и «наращивания мышц». Во время пробежки у него внезапно нарушилась координация, после чего он потерял сознание и очнулся уже в реанимации.

Также в медучреждение поступила другая пациентка, которая приняла мухоморы в надежде улучшить свою память.

— В порошке мухоморов содержатся яды — мусцимол и иботеновая кислота. Они негативно влияют на нервную систему и работу мозга, даже приводят к коме. Доказанной пользы для здоровья нет, — пояснили специалисты.

После отравления мужчины мухоморами врачи провели ему детоксикацию организма для удаления токсичных веществ. Кроме того, в реанимации пациентам обеспечивают искусственную поддержку дыхания и кровообращения, говорится в публикации.

В мае Останкинский районный суд столицы запретил сайт, на котором любой желающий мог приобрести мухоморы. Продавец ядовитого товара возражал против блокировки сайта. Истец настаивал, что грибы имеют лечебные свойства и не вредят здоровью людей.