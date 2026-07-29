Может ли курение электронных сигарет вызывать рак

Сегодня врачи все чаще сталкиваются со случаями онкологических заболеваний гортани, которые связывают с использованием электронных сигарет. Могут ли вейпы провоцировать рак, «Вечерней Москве» рассказала врач-оториноларинголог Мария Куприна.

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Что внутри вейпа

Сказать точно, что именно эти устройства привели к заболеванию, нельзя. Ученые активно изучают связь между использованием вейпов и риском развития онкологических заболеваний. Исследования эту связь подтверждают, но долгосрочные эффекты еще полностью не изучены — вейпы появились не так давно. Однако накопленные данные уже вызывают серьезную обеспокоенность. В жидкостях для электронных сигарет и образующемся аэрозоле содержатся вещества, которые могут вредить дыхательным путям.

Глицерин и пропиленгликоль

При нагревании они могут образовывать токсичные соединения, в том числе канцерогены — формальдегид и ацетальдегид. Эти вещества относятся к канцерогенам.

Ароматизаторы

Некоторые из них, например диацетил, негативно влияют на органы дыхания.

Тяжелые металлы

В парах электронных сигарет находили никель, свинец, хром, марганец и алюминий, которые могут повреждать клетки.

Никотин, в том числе в форме солей

Сам по себе он не канцерогенен, но усиливает зависимость и побуждает снова и снова использовать устройство.

Как вейпы воздействуют на организм

При вдыхании пара содержащиеся в нем вещества раздражают слизистую оболочку гортани и дыхательных путей, вызывая хроническое воспаление. А длительное воспаление создает среду, благоприятную для развития злокачественных опухолей.

Некоторые вещества в составе вейпов могут повреждать ДНК. Из‑за этого в клетках возникают мутации — и они начинают бесконтрольно расти и делиться.

Вейпы — это вовсе не безопасная альтернатива обычным сигаретам. Их использование связано с реальным риском развития онкологических заболеваний, включая рак гортани, легких и полости рта.

Факторы риска:

длительность использования;

интенсивность употребления;

возраст;

сочетание с другими факторами риска, например курение обычных сигарет или воздействие загрязненного воздуха.

При появлении тревожных симптомов, например охриплости голоса, кашля или боли в груди, поскорее обратитесь к врачу. И помните: единственный способ минимизировать риск — полный отказ от вейпов и других форм курения.

Дети в особой опасности

Только за лето 2026 года было зафиксировано несколько тревожных случаев, когда подростки травились парами электронных сигарет.

27 июня в Санкт-Петербурге госпитализировали 14-летнего школьника с судорожным припадком, вызванным гипоксией вследствие курения вейпа. Подросток лежал на полу и бился в конвульсиях, а изо рта у него шла пена с кровью. Вскоре он начал синеть и терять сознание.

11 июля в Яхроме 14-летний подросток потерял сознание во время курения вейпа. Он заперся в ванной, спрятавшись от родителей, но почувствовал себя плохо и упал на пол. Врачи диагностировали школьнику острое токсическое отравление парами электронной сигареты.

А 17 июля в стационар московской детской больницы поступил 14-летний подросток с жалобами на высокую температуру, сухой кашель и слабость. Позднее он начал кашлять с кровью, а также у него даже в состоянии покоя появилась одышка. После этого пациент признался, что систематически курил вейп на протяжении двух месяцев.

В апреле этого года стало известно, что в России на 30 процентов выросло число случаев «попкорновой болезни», или EVALI, которая возникает в результате курения вейпов и электронных сигарет. Как вовремя распознать болезнь, кто в группе риска и можно ли вылечиться полностью, «Вечерняя Москва» узнала у специалистов.