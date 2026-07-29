Онищенко разъяснил, почему России не грозит эпидемия ВИЧ

Россия обеспечивает граждан с ВИЧ-инфекцией бесплатными антиретровирусными препаратами, что позволяет значительно снижать уровень заболеваемости в стране. Об этом рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

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Ранее в ООН заявили, что из-за сокращения финансирования программ по борьбе с опасным заболеванием в мире может начаться новая эпидемия ВИЧ. В 2025 году страны с низким и средним уровнем дохода уменьшили финансирование программ, связанных с ВИЧ, на 1,5 миллиарда долларов, что стало крупнейшим сокращением бюджетов с 2006 года.

«У нас ситуация другая, Россия покупает лекарства и раздает нашим ВИЧ-инфицированным гражданам, это дало очень хороший результат. И лекарства эти люди получают бесплатно, а они очень дорогие», — сказал Онищенко в беседе с РИА Новости.

По словам академика, за счет этого заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России в последние годы упала на 40%.

Он также подчеркнул, что благодаря бесплатной антиретровирусной терапии в семьях, где один из родителей живет с этим диагнозом, рождаются полностью здоровые дети.