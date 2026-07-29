Мурашко оценил установленный норматив больничного приема

Норматив, согласно которому врач должен принимать пациента за 15 минут, утрачивает актуальность и становится более гибким, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

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«Это усредненные нормативы, которые, по сути дела, и для тех, кто "я только спросить", и для тех, кто повторно, и тех, кто первично и нужен осмотр. Жесткий норматив 15 минут бессмыслен, и сейчас он более пластичный», — отметил министр в разговоре с KP.RU.

Он также сообщил, что в системе здравоохранения России начался эксперимент по внедрению опросников. Еще во время записи пациенту предлагается ответить на вопросы, почему он идет к врачу. Эту анкету можно заполнить письменно или с использованием голосового ввода.