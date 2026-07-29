Хирург ювелирно удалил желчный свердловчанке на 35‑й неделе беременности

В Екатеринбурге хирург совершил настоящее чудо: он удалил у женщины на 35‑й неделе беременности гнойный желчный пузырь, предотвратив перитонит и ранние роды. Об этом случае сообщили в минздраве региона информагентству «Уральский меридиан».

Анну Лихачёву из Кушвы в срочном порядке доставили в ГКБ № 40. Всё началось с внезапного приступа: камни в желчном пузыре спровоцировали сильное воспаление. Ситуация была крайне опасной – стенки органа могли разорваться, гной попал бы в брюшную полость, тогда начался бы перитонит. Возникал риск преждевременных родов.

Операцию провёл заведующий отделением плановой и неотложной хирургии № 1 Камиль Мерсаидов. Он признался, что случай был непростым. Срок беременности уже большой, инфекция могла быстро распространиться, а любое неверное движение грозило экстренными родами. При этом сам воспалённый орган с гноем был почти 14 сантиметров в длину, а врачи работали через совсем маленькие разрезы — не больше трёх сантиметров каждый. Такой малотравматичный подход помог действовать максимально бережно.

«Речь шла сразу о двух пациентах — маме и ребёнке. Нужно было срочно убрать источник инфекции, чтобы не допустить перитонита, и выбрать тактику, которая не навредит беременности. Нам это удалось», — рассказал хирург.

Сейчас Анна уже дома. Готовится к рождению своего третьего малыша.

Вчера мы сообщали, как врачи Свердловской областной клинической больницы № 1 в Екатеринбурге вытащили с того света 70‑летнего жителя Екатеринбурга. У мужчины случился разрыв расслаивающей аневризмы грудной части аорты — состояние смертельно опасное, и счёт обычно идёт на минуты. Но в этот раз всё сложилось как нельзя лучше: пациент уже был в больнице, а у медиков оказался под рукой нужный стент‑графт — специальный самораскрывающийся эндоваскулярный протез. Это позволило обойтись без тяжёлой открытой операции.