Доктор ответил, для кого йога может быть опасна

Йога не всегда безопасна при обострении хронических заболеваний, выраженной гипертонии, серьезных болезнях сердца, активных воспалительных процессах, свежих травмах и ряде других состояний. Осторожность нужна и при проблемах с позвоночником, суставами, при сильной боли или нестабильном самочувствии, рассказал «Газете.Ru» старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Кирилл Антонов.

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«Однако йога может не подойти: она не всегда безопасна при обострении хронических заболеваний, выраженной гипертонии, серьезных болезнях сердца, активных воспалительных процессах, свежих травмах и ряде других состояний. Осторожность нужна и при проблемах с позвоночником, суставами, при сильной боли или нестабильном самочувствии. Есть и ситуации, когда практику лучше временно исключить или подобрать только после консультации врача: беременность, тяжелые заболевания, повышенное давление, проблемы с вестибулярным аппаратом, послеоперационный период. В таких случаях многое зависит не от самой йоги, а от того, какие именно упражнения используются», — объяснил врач.

Кроме того, йога может быть противопоказана людям с тяжелыми психическими расстройствами, выраженными сердечно-сосудистыми проблемами, острыми инфекциями, злокачественными опухолями, заболеваниями крови и некоторыми другими серьезными состояниями.

«При сильном ухудшении самочувствия во время занятий тоже не стоит продолжать "через силу". Отдельно стоит сказать о динамичных и силовых направлениях йоги. Они могут быть значительно тяжелее для организма, чем кажется со стороны, поэтому новичкам и людям с хроническими болезнями лучше начинать только под присмотром грамотного инструктора», — добавил врач.

Йога помогает мягко укреплять мышцы, улучшать подвижность суставов и осанку, а еще учит лучше контролировать дыхание. За счет этого многие чувствуют, что после регулярной практики у них меньше зажимов в спине и шее, проще расслабиться и легче переносится повседневный стресс.