Медики спасли мужчину, которого ужалили более десятка ос

Медики Владивостокской клинической больницы № 2 спасли пожилого мужчину, который подвергся нападению целого роя ос. Пострадавшего доставили в отделение реанимации без сознания в состоянии анафилактического шока, сообщает Max-канал минздрава Приморья.

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Во время лесной прогулки Сергей с восьмилетним внуком случайно растревожил осиное гнездо. Чтобы защитить ребенка, мужчина принял на себя атаку роя, позволив мальчику добежать до автомобиля. В итоге он получил множество укусов.

Благодаря своевременной помощи врачей состояние пациента удалось стабилизировать. Сергея уже перевели из реанимации в специализированное отделение, где он продолжает лечение.

Врачи больницы напомнили, что при укусах пяти и более ос существенно повышается вероятность тяжелой аллергической реакции. Особенно опасны укусы в область головы, лица и шеи, так как они могут вызвать анафилактический шок. В таких случаях необходимо незамедлительно вызывать скорую помощь.

Находясь на природе, будьте осторожны и избегайте мест, где могут обитать жалящие насекомые. При появлении сильной аллергической реакции после укуса не откладывайте обращение за медицинской помощью.