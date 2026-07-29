В задний проход рыбака забрался угорь длиной 65 сантиметров

В Бангладеш 55-летний мужчина был экстренно госпитализирован в критическом состоянии после того, как в его задний проход забрался угорь длиной 65 сантиметров и пробил стенку кишечника. Об этом сообщает издание International Journal of Surgery Case Reports.

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Как утверждает пациент, инцидент произошел во время рыбалки. Угорь якобы прорвал его одежду и заполз в прямую кишку. Его движения внутри тела вызвали сильные боли. Рентгеновское исследование показало, что рыба, находясь в прямой кишке, пробила сигмовидную кишку, оставив в ней отверстие около пяти сантиметров в диаметре.

Хирурги провели экстренную операцию и извлекли живого угря, который продолжал извиваться во время процедуры. Затем они выполнили колостомию для восстановления кишечника.

Авторы работы отметили, что это редчайший случай, когда живая рыба перфорирует стенку кишечника. Несмотря на тяжесть травмы, пациент был выписан через четыре дня после операции в удовлетворительном состоянии.

Ранее в Китае живой угорь обосновался в брюшной полости мужчины. Врачи успешно вытащили его с помощью зажимов. Предполагается, что угорь попал в организм мужчины через задний проход.