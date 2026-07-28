В России рекомендовали привить население от гриппа

Роспотребнадзор рекомендовал должностным лицам субъектов РФ обеспечить вакцинацию от гриппа до 60% от численности населения. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации (руководителям высшего исполнительного органа государственной власти субъектов Российской Федерации) рекомендовать рассмотреть вопрос об обеспечении населения вакцинацией против гриппа с охватом до 60% от численности населения субъекта Российской Федерации, в том числе не менее 75% - лиц, относящихся к группам риска, определенных национальным календарем профилактических прививок, утвержденным приказом Минздрава России", - говорится в документе.

Также в постановлении подчеркивается необходимость обеспечить вакцинацией лиц, работающих в организациях птицеводства, свиноводства, животноводства, сотрудников зоопарков, имеющих контакт с птицей, свиньями, крупным рогатым скотом, и лиц, осуществляющих разведение домашней птицы, свиней, крупного рогатого скота для реализации населению.