В Казани врачи удалили у женщины опухоль, которая росла 30 лет

В Казани врачи удалили у женщины шестикилограммовую опухоль, которая росла 30 лет.

О необычном случает сообщает в Максе пресс-служба Республиканской клинической больницы. К ним обратилась 73-летняя жительница Удмуртии, у которой ранее выявили кисту яичника. Об образовании пациентка много лет не подозревала, поскольку у нее был лишний вес. А у гинеколога в последний раз проверялась 30 лет назад. Все это время опухоль росла. И только сбросив вес, женщина поняла - с ней что-то неладно.

Для удаления "тридцатилетней" кисты хирургу-онкологу Станиславу Понуркину и хирургу Ильнуру Гарипову потребовалось 40 минут. Размер образования был 30 на 35 сантиметров.

Ранее казанские врачи удалили огромную опухоль на лице у мужчины из Челябинска. Она располагалась на лицевом нерве, и малейшая неточность при операции могла обернуться параличом лица.