После ливневого паводка свердловчан массово прививают от гепатита А

В Свердловской области для профилактики гепатита А медики привили 3,8 тысячи взрослых и более 900 детей с подтопленных ливневым паводком территорий. Еще около 690 человек были привиты против брюшного тифа.

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Вакцинацию провели за счет областного бюджета, передает департамент информационной политики.

Напомним, гепатит А — или болезнь Боткина — называют еще "болезнью грязных рук": крайне неприятный, но неопасный недуг. Передается от зараженного человека с едой, водой, при контакте в быту. Вирус попадает в организм через рот, далее в кишечник, оттуда с кровотоком в печень, где размножается, поражая ее. В отличие от гепатитов B и C, он не переходит в хроническую форму: почти все пациенты полностью выздоравливают, и у них формируется пожизненный иммунитет.

Кстати

В 1999 году в регионе было зарегистрировано почти 4,2 тысячи случаев гепатита В. Сегодня 98 процентов взрослого населения и 97 детского от него привиты. По данным главного эпидемиолога минздрава области Александра Харитонова, в 2025 году было зарегистрировано три случая инфицирования гепатитом В, за эти полгода — один.