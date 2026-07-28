Врачи спасли женщину после укуса гадюки

В больницу подмосковного Раменского экстренно доставили пациентку, которую на даче укусила змея. У женщины на правой руке наблюдалась отечность, а в местах укуса проступили точечные кровоизлияния. В хирургическом отделении пострадавшей ввели противозмеиную сыворотку, использование которой допустимо только по врачебным показаниям и в условиях больницы. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.

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«Бесконтрольное применение этого препарата чревато анафилактическим шоком и другими тяжёлыми аллергическими проявлениями. Также пациентке назначили комплексную терапию, включавшую инфузии для ускоренного выведения токсинов и поддержания жизненно важных функций, а также медикаментозную коррекцию нарушений свертываемости крови», — отметил замглавврача по организационно-методической работе Александр Кошелев.

Женщина провела в больнице четыре дня - за это время отек руки спал, гематомы практически рассосались. После стабилизации состояния ее выписали домой под амбулаторное наблюдение.