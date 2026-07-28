Озвучены неочевидные причины дневной сонливости

Терапевт Ольга Сухарева заявила, что некоторые люди испытывают чрезмерную дневную сонливость, несмотря на достаточную продолжительность ночного сна. Неочевидные причины этого состояния она назвала россиянам в своем Telegram-канале.

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Первой причиной Сухарева назвала использование некоторых лекарств, таких как антигистаминные препараты первого поколения, седативные средства и антидепрессанты. Также дневная сонливость может возникнуть из-за анемии и гипотиреоза, написала она.

В число других причин врач включила депрессию и иные ментальные проблемы, сменную работу, синдром обструктивного апноэ сна и нейродегенеративные патологии.

«Но существует и первичная гиперсомния — самостоятельное расстройство сна, при котором выраженная сонливость не объясняется другими заболеваниями», — добавила Сухарева.

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