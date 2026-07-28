В Подмосковье выросла выявляемость рака шейки матки на ранней стадии

Выявляемость рака шейки матки на ранней стадии выросла в Подмосковье на 18%. За первое полугодие заболевание удалось диагностировать у 268 женщин, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

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«В Подмосковье выявляемость онкологических заболеваний в гинекологии на ранней стадии выросла на 18% — это результат системной работы: регулярные профилактические осмотры, современная диагностика, доступный скрининг. Только за первое полугодие раннюю стадию заболевания удалось диагностировать у 268 женщин. С этого года женщины от 21 до 49 лет могут бесплатно пройти профильное обследование в своей женской консультации», — привели в пресс-службе слова вице-губернатора Московской области Людмилы Болатаевой.

По ее словам, в Московской области проводится работа по раннему выявлению онкологических заболеваний, в том числе рака шейки матки. Своевременное обнаружение заболевания значительно повышает эффективность лечения и шансы пациентки на полное выздоровление.

В пресс-службе напомнили, что рак шейки матки относится к заболеваниям, которые могут длительное время протекать бессимптомно. Именно поэтому важно регулярно проходить профилактические осмотры у акушера-гинеколога и своевременно выполнять рекомендованные исследования. С этого года женщины в возрасте от 21 до 49 лет могут бесплатно сдать анализ на ВПЧ в женской консультации. Медицинская помощь пациенткам с онкологическими заболеваниями в Московской области оказывается бесплатно по полису ОМС.