Хирурги научились проводить операции, сохраняющие пациентам качество жизни

Сегодня отмечается Всемирный день борьбы против рака головы и шеи. Такие опухоли особенно сложно лечить, потому что внешние последствия операции видны невооруженным глазом. Операции на голове и шее специалисты всегда считали хирургическим "эксклюзивом". В Клинике онкологии, реконструктивной хирургии и радиологии Сеченовского Университета онкохирурги одними из первых в нашей стране научились выполнять органосохраняющие операции и сделали это своей визитной карточкой. Впервые в России в хирургии органов головы и шеи здесь применили роботические технологии, которые помогают минимизировать вмешательство, сохранив качество лечения. О новых методах помощи пациентам с самыми сложными опухолями "Российской газете" рассказал директор клиники, академик РАН Игорь Решетов.

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Игорь Владимирович, в чем главная сложность для онкологов, когда речь идет об опухолях головы и шеи?

Игорь Решетов: Опухоли головы и шеи — это "созвездие" заболеваний, сложных анатомически, функционально и требующих от хирурга множества особых компетенций. Злокачественные новообразования развиваются в области ротовой полости, глотки, гортани, носа, околоносовых пазух, в слюнных и щитовидной железах. Их количество суммарно сравнимо с количеством опухолей молочной железы.

Хирургия опухолей головы и шеи предполагает иной уровень ответственности врача, поскольку помимо жизни пациент доверяет нам свою внешность, органы чувств, дыхания и питания — трагедия в том, что болезнь всегда угрожает качеству жизни человека.

И каждый раз в операционной хирург должен принять этот вызов — иначе быть не должно.

Какие из таких опухолей — лидеры по распространенности? С чем это связано?

Игорь Решетов: В настоящее время рак ротоглотки выходит на первое место. Причина — распространение вирусных инфекций — вируса папилломы человека (ВПЧ) и Эпштейна-Барр (ВЭБ). Первый влияет на развитие рака ротоглотки, второй — носоглотки.

Какие новые методы лечения этих сложных заболеваний предлагает современная медицина?

Игорь Решетов: Сегодня главные принципы в лечении опухолей головы и шеи — органосохранность и минимизация последствий для качества жизни пациента. И наша клиника — одна из первых, где стали следовать этим постулатам.

Чтобы уверенно двигаться в направлении органосохраняющей хирургии, у нас была разработана первая в России и в мире фено-генотипическая классификация рака головы и шеи. Благодаря этому можно максимально персонализировать подход к лечению и отказаться от высокоагрессивных методов.

Сегодня в 80% случаев нам удается сохранить пациенту орган, пораженный опухолью. Таким образом, большинство пациентов успешно проходят реабилитацию и возвращаются к нормальной жизни и работе.

Вы первыми стали проводить таким пациентам операции с помощью роботов. Что это дает?

Игорь Решетов: Мы начали активно использовать роботические технологии в хирургии ротоглотки с 2015 года, и это было впервые в России. Традиционно такие операции проводят с рассечением челюсти и разрезами на лице. Робот же позволяет без внешних разрезов — через рот — зайти в зону интереса и избежать травматизации пациента.

Так же действуем при удалении опухолей щитовидной железы. Мы проводим операцию через подмышечный доступ или по шейной складке, из заушно-затылочной зоны, чтобы у больного не было шрамов на шее после вмешательства. Сейчас мы разрабатываем метод трансорального — через рот — удаления щитовидной железы с помощью роботической системы — подобных операций в нашей стране еще никто не делал.

Еще одно наше "ноу-хау" — сочетание традиционных и инновационных методов лечения. Комбинация внутритканевой фотодинамической и химиотерапии, применение искусственного интеллекта для четкого планирования их воздействия, нестандартные хирургические доступы к опухолям, аддитивные технологии (3D-печать, с помощью которой создаются индивидуальные имплантаты, которые идеально воспроизводят анатомию пациента — прим. ред.) — все это оказывает синергетический эффект и помогает человеку избавиться от такого страшного недуга и вернуться к полноценной жизни.

Игорь Владимирович, даже когда просто слушаешь Вас, если честно, страшно представить, что чувствуют пациенты с такими диагнозами. И как бы хотелось научиться избегать подобных бед. Существуют ли сегодня способы выявить как можно раньше не только заболевание, но и предрасположенность к нему?

Игорь Решетов: В нашей клинике мы разрабатываем первую отечественную экспресс тест-систему для выявления предраковых состояний слизистой оболочки полости рта по анализу слюны. Она будет выявлять плоскоклеточный рак слизистой рта — это одна из самых агрессивных и наиболее часто встречающихся злокачественных опухолей ротовой полости.

Простой принцип действия тест-системы не потребует специальной подготовки медицинского персонала, такой анализ можно будет проводить и в терапевтическом кабинете во время диспансеризации, и у стоматолога, и в челюстно-лицевой хирургии, в том числе в географически отдаленных регионах.

Планируем запатентовать панель из четырех маркеров — на сегодня это будет самая широкая панель в мире.

Вы сказали, что на развитие опухолей головы и шеи влияют некоторые вирусные инфекции. От вируса папилломы человека сегодня уже можно сделать прививку — и снизить риски практически до нуля. Есть ли еще какие-то факторы, к которым нужно относиться с настороженностью и которых в наших силах избежать?

Игорь Решетов: Помимо вирусов, сейчас все чаще и чаще врачи говорят о так называемом химическом факторе, а именно — о курении вейпов и электронных сигарет. Все видят, что они практически вытеснили обычные сигареты во многом из-за иллюзий курильщиков, которые считают гаджеты для курения более безопасными.

Хочу донести до курильщиков: безопасного курения не существует! Вейпы так же, как и курение табака, приводят к раку гортани. По факту один тип канцерогена сменился на другой.

И, конечно, еще один тип рака, о котором нужно сказать, — протезный рак. Его всплеск тоже наметился недавно, вместе с развитием имплантационного протезирования. Иногда стремление людей к идеальной улыбке приводит к трагичным результатам.

Дело в том, что прикус у человека с возрастом меняется из-за адаптации скелета к нагрузкам, и когда человеку бездумно устанавливают импланты только ради эстетики, то начинается прикусывание слизистой, натирание. Постоянное травмирование тканей — это тоже значимый фактор риска.

Сейчас много говорят о том, что, например, ожирение может провоцировать чуть ли не полтора десятка видов рака. А в области, которой занимаетесь Вы, играет ли роль образ жизни? О курении мы уже сказали, что еще важно?

Игорь Решетов: Однозначно нужно постоянно заниматься первичной и вторичной профилактикой. Первичен здоровый образ жизни, отказ от алкоголя, курения. Но намного важнее лечение уже выявленных очагов беспокойства — полипов в носу, раздраженной десны, хронического тонзиллита.

Все это надо лечить до полного излечения, иначе незначительная проблема может привести к большим неприятностям.

Могли бы Вы вспомнить наиболее интересный клинический случай, с которым вы успешно справились?

Игорь Решетов: В следующем году будет 40 лет, как я начал заниматься хирургией опухолей головы и шеи. Интересных случаев было множество, но самые счастливые те, когда пациенты выздоравливают и приходят в клинику спустя 20-30 лет с семьями, детьми.

Это как раз подтверждает то, что мы двигаемся в правильном направлении. Мы продолжаем работать на опережение, применяя в клинической практике новые исследовательские протоколы, инновационные методы — университетские клиники имеют право это делать. Сейчас Сеченовский Университет имеет в арсенале все методы диагностики и лечения, которые помогают нашим пациентам выздороветь и прожить долгую и счастливую жизнь.